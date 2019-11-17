خناقات الفنانين مع متابعيهم «ملهاش آخر»

يبدو أن حالة الجدل التي تجمع الفنانين ومشاهير الوسط الفني مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي لن تنتهي، فبرغم حرص الكثير من الفنانين مشاركة جمهورهم بكل جديد لهم، إلا أن بعض هذه المنشورات قد تتحول إلى "خناقة" بسبب تعدي المعجب على الفنان أو حتى مجرد انتقاده .

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الخلافات:

أسما شريف منير

هاجمت المذيعة أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، كل من يتطاول عليها في التعليقات عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وكل من ينتقدها بشكل عام، وذلك على خلفية أزمتها الأخيرة بشأن وصفها الأمام محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف"، ما عرضها للكثير من الانتقادات.

وكتبت أسما على حسابها الشخصي على "إنستجرام": "مش عاجبك وبتكرهني أعملوا أن فولو، ولا هو لزقة وخلاص.. لا بحبه ولا أقدر على بعده.. اللي بيكرهني يمشي وميضايقش نفسه، ولا أقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات.. أنا حتى مش همسح الكومنتس البشعة بتاعتكم".

حلا شيحة

كغيرها من نجوم ونجمات الوسط الفني، نعت الفنانة حلا شيحة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا الخميس الماضي، من خلال نشر صورة للراحل على موقعها الرسمي على "إنستجرام" إلا نعيها انتهي بطلب من جمهورها بعدم التعليق.

كلمات حلا جاءت ردًا على التعليقات الاستفزازية التي انهالت على الفنانين وتضمنت سُبابا، فعادت للتعليق مرة أخرى على الصورة قائلة: "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش، نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين؟ يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد".‏

واستكملت: "كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي، عظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس، محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي، كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى".‏ ومن المقرر أن يُقام العزاء، مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد" ‎.‎

مي كساب

تعرضت الفنانة مي كساب لانتقادات كثيرة بعد انتشار صور من آخر فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "يا نحلة"، التي تقلد خلالها السندريلا سعاد حسنى، وأثار ذلك الهجوم غضبها .

وغردت كساب من خلال حسابها على "تويتر"، وكتبت: "إلى الآباء والأمهات ربوا أولادكم صح على الدين والأخلاق بجد أنا تعبت من كمية التعليقات الحقيرة غير الآدمية على السوشيال ميديا والمصيبة بيردو يقولو ده نقد.. نقد بالشتيمة ما شاء الله على التربية.. أنا تعبت والله تعبت مش قادرة استحمل الإهانات دى".

لم تكتفِ مى بهذه التغريدة، وقالت خلال مداخلة تليفزيونية إنها كانت أقرب إلى قرار اعتزال السوشيال ميديا بسبب السب والقذف الذى تتعرض له باستمرار - على حد قولها - لكن المتابعين الجيدين هم سبب تراجعها عن قرارها، قائلة: "أنتوا الحاجة الوحيدة اللى بتخلينى أتراجع أنى أقطع علاقتى بالسوشيال ميديا، والناس الكويسين هما اللى بيخلونى أتراجع عن القرار".

عبير صبري

آخر "خناقات" النجوم كانت للفنانة عبير صبري التي تعدت لفظيًا على أحد متابعيها، بعد نشرها صورة وهي تتنازل "التوت" في لندن، فعلقت إحدى متابعاتها، "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين".

لترد عليها عبير، "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".

أحمد فهمي

تتخذ انفعالات السوشيال ميديا الخاصة بأحمد فهمي طابع "العنف"، خاصة بعد إعلان خطوبته على الفنانة هنا الزاهد، حيث علق بعض المتابعين الرافضين لتلك العلاقة، فكان رد أحمد فيه "حدة"، وطالبة الجمهور بالتحكم في انفعالاته.

ومن "الخناقات" عندما علق أحد المتابعين على فستان "هنا"، فرد "فهمي" متعرفش تمشي جنبه"، لدرجة إن هنا هددت خطيبها "بالبلوك" إذا لم يتمالك أعصابه مع معجبينها.

ياسمين صبري

بعض الشخصيات قد يخونها التعبير، فتؤخذ عليهم تلك الكلمات، ومن هؤلاء النجوم ياسمين صبري، التي نشرت صورة لها في وضعية اليوجا، فرد عليها أحد المتابعين أنه كان يقوم بتلك الوضعية وهو بعمر السادسة، لترد بأنه لهذا مصاب بمتلازمة داون.

لكن تلك الكلمات أثارت غضب شديد لرواد السوشيال ميديا، ما دفعها للاعتذار لكن باللغة الانجليزية، فطلب منها متابعوها نشر الاعتذار باللغة العربية، وهو ما قامت به بالفعل.

خالد سليم

تورط الفنان خالد سليم في عدد من الخناقات على "انستجرام" عندما انتقدت إحدى المعجبات فستان زوجته.

فقام خالد بالرد عليها ووصفها "بقلة الأدب" وانقسم المتابعون ما بين أنه فنان يجب أن تكون ردوده راقية، وانحاز له البعض الآخر فى الدفاع عن زوجته.

أحلام

الفنانة أحلام معروفة بكثرة مشاحناتها ومشاكلها مع الفنانين، ويبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي لها نصيب من تلك "الخناقات".

اشتبكت أحلام مع متابعيها على "تويتر"، وفي أحد المرات ردت على إحدى متابعاتها، "ياعمري مادامك عانس ماعندك غيري"، وغيرها من الشتائم التي عرضتها للانتقاد.