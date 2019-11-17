» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء

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السعودية

شيرين عبد الوهاب

موسم الرياض

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن، منذ 6 أسابيع، حيث من المفترض ألا تغني لفترة، إلا أنها لم تقاوم الغناء أمام الجمهور السعودي.

وصرحت "شيرين" عقب إحياء حفلها الأخير بالسعودية، ضمن "موسم الرياض"، بأنها لم تكن تتوقع أن تغني بهذه الطريقة في الحفل، خاصة أنها أجرت عملية جراحية صعبة في منطقة البطن منذ 6 أسابيع، ولكنها سعيدة بالنتيجة التي وصلت إليها الآن، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأثارت شيرين ضجة في السعودية، بسبب تصريحاتها في حفلها بـ"موسم الرياض"، الخميس الماضي، عندما تحدثت مع الجمهور عن عدم استغنائها عن الرجل في حياتها.


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