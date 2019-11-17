"صلاح" ينافس زعماء ونجوم العالم على «شخصية العام»

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العام

شخصية

صلاح

منافسة

دخل اللاعب محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي فى منافسة جديدة على لقب شخصية هذا العالم.

مجلة التايمز الأمريكية أعلنت قائمة اللاعبين المرشحين لتلك الجائزة، إذ يتنافس صلاح مع زعماء العالم منهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، وماكرون، جاستن ترودو، بوري جونسون، أنجيلا ميركل، كيم جونج أون  وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في العالم.

تضمنت القائمة أيضًا عددًا كبيرًا من الفنانين والمغنيين والشخصيات العالمية البارزة الذي أثرت في المجتمع، وتلعن المجلة الفائز باللقب قبل نهاية هذا العام في 11 ديسمبر المقبل.

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