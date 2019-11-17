لحظة وصول "مرتضى" للدفاع عن محمود البنا

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مرتضى منصور
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مرتضى

دفاع

محمود البنا

شهيد الكرامة

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إلى محكمة شبين الكوم بالمنوفية للمرافعة ضمن هيئة المحامين عن محمود البنا الذي قتل على يد محمد أشرف راجح و3 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة".

وكان "منصور" أعلن قبل ذلك بأحد البرامج التلفزيونية أنه سيتولى المرافعة في تلك القضية لجلب حق الشهيد.  

وكانت المحكمة استمعت الجلسة الماضية لأقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

جدير بالذكر أن الجريمة وقعت أول أكتوبر الماضى، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين الى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

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