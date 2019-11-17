أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام

علق المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي تداولت مؤخرًا حول وفاة الزعيم، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "فلانتينو"، ووالده بجانبه.

وفي الفيديو، لجأ المخرج رامي إمام ابنه الأكبر إلى تصوير نفسه متحدثًا عن الزعيم: "بصوا ياجماعة جايبلكم مفاجأة" ثم دار بالكاميرا إلى جواره لتوضح الزعيم عادل إمام منهمكا في قراءة سيناريو خاص بدوره في مسلسل فلانتينو، بينما يدخن سيجارته بكل تركيز دون أن يلتفت لكاميرا رامي إمام.

وعلق رامي على الفيديو قائلا: "الفنان موجود بيذاكر دورة وبيشرب سجارة أهو" ليرد عليه متابعون عبر إنستجرام "ربنا يديله الصحة والعافية".