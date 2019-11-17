تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأحد الموافق 17 -11-2019 استقرارًا بجميع البنوك المصرية، في الوقت الذي قام به البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الجنيه مقابل الدولار.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

بنك البركة

16.10

16.20

مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

القاهرة

16.07

16.17

كريدي أجريكول

16.10

16.20

بلوم

16.08

16.18

المصري الخليجي

16.08

16.18

مصر إيران

16.08

16.18

قناة السويس

16.08

16.18

عوده مصر

16.07

16.17

المشرق

16.08

16.18

مصر

16.07

16.17

العربي الأفريقي الدولي

16.08

16.18

الأهلي الكويتي

16.07

16.17

الأهلي المصري

16.07

16.17

المصرف المتحد

16.07

16.17

الكويت الوطني

16.08

16.18

الإمارات دبي الوطني

16.08

16.18

التعمير والإسكان

16.07

16.17

قطر الوطني الأهلي

16.07

16.17

العقاري المصري العربي

16.10

16.20

التجاري الدولي

16.06

16.16

المصرف العربي الدولي

16.06

16.16

الإسكندرية

16.07

16.17

اتش اس بي سي

16.08

16.18