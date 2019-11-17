» أكبر نجمين بالزمالك ينتقلان إلى الأهلي يناير المقبل

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرب انتقال أكبر نجمين بالزمالك إلى أهلي جدة السعودي.
وقال "زكي" في برنامجه إن أهلي جدة بقيادة كريستيان جروس يريد طارق حامد ومحمود علاء نجما الزمالك.
وأضاف: "المفاوضات متقدمة بين إدارة الأهلي السعودي واللاعبين .. لكن السؤال : هل ستقبل إدارة الأهلي السعودي التفاوض مع إدارة الزمالك بعد تصريحات رئيس الزمالك عن قيام جروس بالهبوط بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية".
وتابع: "قد يكون هناك خيار أفضل وهو توسيط اللاعبين لتخليص أنفسهم من الزمالك أو معرفة المقابل المادي المطلوب لتقوم إدارة الأهلي السعودي بتحويله بشيك دون الدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك".
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