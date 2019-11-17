شاهد .. ظهور مفاجيء لعادل إمام بعد أنباء وفاته

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عادل إمام

نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو لوالده الفنان عادل إمام أثناء جلوسهما في كواليس مسلسل "فالنتينو" الذي يتم تصويره حاليا .

وقال "إمام" في الفيديو: "أنا في اللوكيشن .. بصوا مين جنبي ".

وظهر الفنان عادل إمام أثناء قراءته لدوره في المسلسل وبدا بصحة جيدة .. ليعلق رامي قائلا: "بيذاكر ويحفظ .. مفاجأة".

ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي روج فيه البعض مزاعم بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام وبعدها وصلت حدته للزعم بوفاته.

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Look who’ s beside me now ???

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