شاهد .. ظهور مفاجيء لعادل إمام بعد أنباء وفاته

أحمد عادل شعبان
نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو لوالده الفنان عادل إمام أثناء جلوسهما في كواليس مسلسل "فالنتينو" الذي يتم تصويره حاليا .
وقال "إمام" في الفيديو: "أنا في اللوكيشن .. بصوا مين جنبي ".
وظهر الفنان عادل إمام أثناء قراءته لدوره في المسلسل وبدا بصحة جيدة .. ليعلق رامي قائلا: "بيذاكر ويحفظ .. مفاجأة".
ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي روج فيه البعض مزاعم بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام وبعدها وصلت حدته للزعم بوفاته.
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