شرط صادم يضعه مصطفى محمد للتجديد للزمالك

17 نوفمبر 2019 - 06:25 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن حالة من الغضب المكتوم تنتاب مسؤولي نادي الزمالك بعد معرفة الشروط التي وضعها مصطفى محمد مهاجم الفريق للتجديد.



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "مصطفى محمد اشترط على نادي الزمالك الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم .. ورغم أم هذا رقم كبير لكن بعض لاعبي وسط الملعب في الزمالك يأخذوه وأكثر ".



وأضاف: "الشرط الثاني الذي وضعه مصطفى هو ضرورة وضع شرط فاسخ في العقد يتم تفعيله في حال تلقى مصطفى محمد عرض احتراف من الخارج".



واستدرك: "ليه كدا يا عم مصطفى؟ .. إدارة الزمالك لو جالك عرض كويس مش هتعارض إنك تمشي".



