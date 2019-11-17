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"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدل التضخم قد بدأ في النزول عن السابق، وأن هناك سلع سيتم تخفيض أسعارها.
وأضاف إبراهيم عشماوي - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"- أن هناك 4 سلع تموينية تم تخفيض أسعارها وهم "زيت الطعام والرز والسكر والدقيق" بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عشماوي، أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون هى التي نسعى إلى تخفيض أسعارها حتى يستطيع أغلب المواطنين الحصول عليها.
وأكد عشماوي، أنه تم تخفيض السلع والفاكهة بما يقرب من قيمتها بنسبة 20% خلال الفترة البسيطة السابقة، وأن زيادة المعروض من السلع تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز يشجع صغار رجال الأعمال بافتتاح أسواق صغيرة لتوافر السلع للمواطنين.
    
 

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