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أكثر من 200 ألف تشيكي يتظاهرون في براغ ضد رئيس الوزراء

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تظاهر أكثر من 200 ألف تشيكي، السبت، وسط براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إندريه بابيس المتهم بالفساد.
جاء ذلك عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية التي أطاحت الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة.
وقالت الشرطة التشيكية على حسابها عبر تويتر إن "أكثر من 200 ألف شخص يشاركون في التظاهرة وسط براغ.
ودعا التحرك المنظم للتظاهرة رئيس الوزراء إلى إيجاد حل لتضارب المصالح أو الاستقالة، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.
و"بابيس" الشعبوي الشيوعي السابق يواجه اتهامات بالفساد وتحقيقا للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركته "أغروفرت" القابضة التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة، منها في قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء.
من جهته، ينفي رئيس الحكومة التشيكي هذه التهم.
وتجمع نحو 250 ألف شخص في براغ في حزيران/يونيو الماضي لمطالبة بابيس بالاستقالة خلال أكبر تظاهرة تنظم منذ الثورة المخملية. 

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