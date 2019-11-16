عقب رفع أسعار الوقود.. محتجون يغلقون مداخل ومخارج طهران

16 نوفمبر 2019 - 10:40 م

أغلق متظاهرون محتجون على رفع أسعار الوقود في إيران، مداخل ومخارج العاصمة طهران أمام حركة المرور.



وأفادت مصادر محلية، للأناضول، أن المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق الرئيسية من مداخل ومخارج طهران أمام حركة المرور.

وأضافت المصادر أن المتظاهرين أوقفوا سياراتهم في الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمدن الأخرى، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

كما ذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين أضرموا النار في فرع لأحد المصارف في حي "تهران بارس" شرقي العاصمة الإيرانية.

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر السبت، التظاهرات الاحتجاجية على رفع أسعار الوقود في إيران، فيما اتهمت جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.

وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن الاحتجاجات المستمرة في إيران ضد رفع أسعار الوقود، يجري إدارتها في خارج البلاد.

كما توعد منتظري بمواجهة الذين يحاولون الإخلال بالنظام العام بـ "الرد القاسي".

ووفقا لمصادر محلية، استخدمت قوات الأمن، السبت، القوة لتفريق المحتجين في عدة مدن إيرانية.

وأضافت المصادر أن استخدام قوات الأمن للقوة في مدن مثل تبريز وشيراز وخوزستان، أدى إلى وقوع أعمال شغب بين المحتجين وقوات الأمن.

كما هتف المحتجون خلال المظاهرات مطالبين الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية.

ورفعت طهران سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة من 1000 (8 سنتات) إلى 1500 (12 سنت) تومان حتى 60 لترا لكل سيارة شهريا.

وإذا زاد استهلاك السيارة عن 60 لترا، يصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (0.25 دولار) بزيادة قدرها 3 أضعاف.

والجمعة، خرج متظاهرون في العديد من المدن منها الأهواز، وهرمشهر، وبيرجيند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومحافظتي أذربيجان الغربية والشرقية (ذات أغلبية تركية)، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.