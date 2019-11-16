  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:20 ص
بحث متقدم
العاصمة الإدارية الجديدة

حقيقة إقامة أسوار للعاصمة الإدارية ومعبد يهودي

التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

عادل إمام

رامي إمام يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

نظام التكليف الجديد يفجر اعتراضات واسعة بين الأطباء

أرشيفية

تفاصيل مشاريع المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات

الأهالي

إنسانية قرية بالفيوم تجاه مريض تُبكي القلوب

أرشيفية

قبل الزواج.. احذر المأذون النصاب

ارشيفية

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الطيب

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

السفارة الأمريكية تنفي علاقتها..

لبنان.. "بوسطة الثورة" تتسبب في إشكال بصيدا

عرب وعالم

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تصعيد جديد في لبنان.. المحتجون يرفضون مقابلة الرئيس

#

غدًا.. إضراب في بنوك لبنان

#

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

فض الجيش اللبناني، "إشكالاً"، عند مدخل مدينة صيدا (جنوب) بين مؤيدين ومعارضين لدخول "بوسطة (حافلة) الثورة إلى المدينة، بعدما جابت منذ صباح السبت العديد من المناطق التي يحتشد فيها المجتجون من شمالي البلاد إلى جنوبها.
وقالت وسائل إعلام محليّة، إن الجيش اللّبنانيّ أوقف شابين (دون الإشارة إلى هويتهما) في حين سادت في أنحاء مدينة صيدا أجواء توتر.
وأعلن حراك "صيدا تنتفض" (مدنيّ)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عدم مشاركته في "بوسطة الثورة"، معتبرا أن هناك "علامات استفهام"، حولها.
وقال الحراك: "انتفاضتنا المحقّة أعلنت منذ البداية رفضها لهذه السلطة السياسيّة وسياساتها الجائرة وجميع تبعيّاتها الخارجيّة. وصيدا بخاصّة، عاصمة الجنوب والمقاومة، ترفض أي إملاءات خارجيّة، كما ترفض استغلال هذه الانتفاضة من أي جهّة أو حزب سياسي له أجنداته الخاصّة"، دون تفاصيل إضافية.
وأوضح الحراك أنه لا يرحب بالبوسطة، لكنّه لن يمنعها من المرور على الطريق البحري في الجنوب.
وانطلقت "بوسطة الثورة" صباح السبت، من منطقة "العبدة" في عكار، شمالي لبنان، في إطار جولة كان يفترض أن تمرّ على أكثر من 12 منطقة يحتشد فيها الثوار من الشمال إلى الجنوب اللّبناني.
وابتكر عدد من الناشطين هذه الفكرة بهدف زيارة جميع ساحات الاحتجاج، من ساحة "النور" في طرابلس (شمال) مرورا بمنطقة "الأشرفيّة" و"جسر الرينغ" وساحة "الشهداء"، في العاصمة بيروت، لتصل إلى خلدة، جنوبي العاصمة.
وانقسم المحتجّون في صيدا بين مؤيّد لمرور "البوسطة"، رأى فيها رسالة سلام ضد الحرب الأهلية وكسر للحواجز الطائفية، ومعارض يقول إن المبادرة ممولة من السفارة الأمريكية.
ونفت السفارة الأمريكيّة في بيروت عبر حسابها الرسمي على تويتر، السبت، تمويل "بوسطة الثورة".
وقالت السفارة "استمعنا للشائعات لكنّ ننفي تمويل بوسطة الثورة".
وجاء في تغريدة أخرى للسفارة: "نحنُ ندعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلميّة وتعبيراته عن الوحدة الوطنيّة".
وبدأت الاحتجاجات بلبنان، في 17 من الشهر الماضي، رفضا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجوز أن يعاشر العاقد زوجته قبل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب
» هذا ما قاله أشرف زكي عن الحالة الصحية لـ"الزعيم"
» عقار جديد مذهل لعلاج التهابات المسالك البولية
» محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"
» القسام تكشف تفاصيل استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية
» أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه
» استقرار أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات
» اعترافات خطيرة لفتيات الـ«ريكلام» حول اغتصابهن
» التنمر.. ثلاثة شباب يعتدون على طفل سوداني في الشارع
» شاهد.. رسالة «ميسي» إلى تركي آل الشيخ
» ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور