تابلت وامتحان إلكتروني.. توجيهات جديدة من مدبولي

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رئيس الوزراء

مدبولى

تابلت

امتحان إلكتروني

اجتماعاً؛ لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، وذلك بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقاً كبيرة، واستدامة الاستخدام.

وأضاف مدبولي خلال اجتماع عقدخ اليوم، أن عدداً من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر، وكلّف وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التي وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع في مصر؛ حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ "التابلت" المصنوع في مصر.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى البدء في تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قراراً بتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.

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