"زواريب".. "راغب علامة" يعنف مذيعة "الجزيرة"

16 نوفمبر 2019 - 08:29 م

حرص المطرب اللبناني، راغب علامة، على الرد على غادة عويس الإعلامية بقناة الجزيرة، بشأن تصريحاته عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

جاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو لـ"علامة" على مواقع التواصل يظهر فيه خلال مشاركته في موسم الرياض، وهو يتمنى وجود مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لبنان لمحاربة الفاسدين.

وقال "علامة" في الفيديو الذي تم تداوله اليوم على نطاق واسع: "نشكر المملكة على الدعم الدائم الذي تقدمه للبنان ولجميع الدول العربية بشكل عام.. دائمًا خير المملكة كان موجود بكل العالم".

وتابع: "نحن اليوم بلبنان نعيش حركة وثورة شباب ضد الفساد.. دايمًا كنا بنقول بدنا حدًا مثل الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد".

وعلقت "عويس" عبر "تويتر" على موقف "علامة" قائلة: "يا راغب يا صديقي فاقد الشيء لا يعطيه! شو بدّك بهالشغلة؟؟؟ لماذا تحرج نفسك؟؟سمعت بجمال خاشقجي؟ طيب دعك منه رحمه الله! سمعت ان من يقبع بالسجن واحدة مثل لجين الهذلول؟؟ سمعت فيها؟ "سموّ" مبس وضع لجين ومئات مثلها في السجن وليس الفاسدين وواقعة الريتز حصّل مردودها ترمب وابنته ايفانكا!!".

ليرد عليها المطرب اللبناني قائلا: "يا عزيزتي يا غادة... أنا لا زلت أحلم بأن يكون عندنا شخص في لبنان يضع الفاسدين والسارقين في السجون كما فعل الأمير محمد بن سلمان. رجاءً أن لا تدخلوني في زواريب حسابات سياسية لا تهمني.. ما يهمني أن أرى قادة مهتمون بمستقبل شبابهم.. ووضع الفاسدين في السجون هي إحدى أهم الخطوات لتحقيقه".