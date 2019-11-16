  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
الطيب

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

أرشيفية

هل يجوز أن يعاشر العاقد زوجته قبل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

هيثم زكي

أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه

صلاح

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

سد النهضة

"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

ايران

نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

أرشيفية

حظر الأكياس البلاستيكية.. هل يطبق في مصر؟

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

المتهمين بقتل البنا

محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح

بيان من وزير الداخلية الكويتي ضد وزير الدفاع

استخدام غاز مسيل للدموع ضد المحتجين بفرنسا

عرب وعالم

باريس
باريس

أخبار متعلقة
#

مصدر طبي: مقتل متظاهر وإصابة عشرات آخرين في بغداد

#

بيان هام من السفارة الأمريكية بالخرطوم بشأن أحداث السودان

#

الخرطوم.. قوى التغيير تدعو المحتجين للتجمع بـ4 ميادين

#

مقتل شخص باحتجاجات السودان والمتظاهرون يتجهون للقصر الرئاسي

فرنسا

باريس

السترات الصفراء

لجأت الشرطة فى العاصمة الفرنسية باريس، إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ينتمون لـ"السترات الصفراء".

وخرج اليوم محتجو "السترات الصفراء" من جديد على أمل استنهاض زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام على انطلاقه.

وأطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع في شمال غرب وجنوب العاصمة الفرنسية السبت لصد محتجين في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.

وفي ساحة بلاس ديتالي بجنوب باريس، ارتدى الكثيرون ملابس سوداء وغطوا وجوههم وأشعل محتجون النار في صناديق قمامة وأطلقوا مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب بينما كانوا يضعون المتاريس.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب محطة بورت دو شانبرييه فيما كان المحتجون يستعدون للسير باتجاه محطة جار دوسترليتس. وتدخلت الشرطة لمنع بضع مئات من المتظاهرين من احتلال الطريق الدائري في باريس. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

ويذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" انطلقت في منتصف نوفمبر  2018 بسبب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، لكنها تحولت إلى حراك أوسع ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسعاه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفقدت الاحتجاجات زخمها في الشهور القليلة الماضية وتراجع عدد المشاركين فيها من عشرات الآلاف إلى بضعة آلاف لكن قادتها دعوا إلى الحشد من جديد السبت لإحياء الذكرى الأولى للحراك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح
» احتجاجات في فنزويلا للإطاحة بـ"مادورو"
» بالفيديو.. صراخ سيدة من تحت الكفن يهز مظاهرات إيران
» بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر
» 12 قتيلًا فى إيران.. ومحتجون يحرقون صورة المرشد
» رئيس الاتحاد الفرنسي لـ«بنزيما»:«لا مكان لك بيننا»
» السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر
» أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة
» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»
» تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»
» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء