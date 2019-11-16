في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

16 نوفمبر 2019 - 07:43 م

دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم للعمل على نشر قيم التسامح، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق يوم السادس عشر من نوفمبر من كل عام.

وقال الطيب إن "قيمة التسامح التي يحملها هذا اليوم، يجب أن تكون مبدأ إنساني عالمي راسخ يحكم العلاقات بين البشر بمختلف معتقداتهم وألوانهم وعرقياتهم، وهي أيضًا من أهم الرسائل التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها في جميع أنحاء العالم".

وحث الطيب، العالم أجمع للعمل على نشر قيم التسامح، التي اعتبرها مسؤولية عالمية مشتركة بين كل المؤمنين بها من أفراد ومنظمات ومؤسسات وقادة ومفكرين ومثقفين.

وطالب بأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين كل الجهود المخلصة التي تبذلها المؤسسات الداعية لنشر تلك القيم بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.