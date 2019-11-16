» ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح

16 نوفمبر 2019 - 07:35 م

بات الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب مهددًا بفقدان النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني بجانب 3 آخرين قبل مواجهة كريستال بالاس، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح يورجن كلوب مدرب ليفربول مع لاعبيه حتى الآن، من الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وأصبح ليفربول مهدد بفقدان 4 لاعبين في مباراة كريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي، بعد إصابة محمد صلاح، أندرو روبرتسون، جو جوميز وجوردان هندرسون، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتعرض المهاجم المصري لإصابة في كاحل القدم في نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، بينما أنهى الاسكتلندي المباراة بشكل طبيعي لكن أوضحت التقارير بأنه يعاني من إصابة في الكاحل كذلك لن تمكنه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020.

واعترف روبرتسون بأنه لم يتدرب مع ليفربول بسببها على مدار الأسبوعين الماضيين على الرغم من مشاركته بعد ذلك أمام مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى إصابة جو جوميز في تدريبات منتخب إنجلترا يوم أمس، الجمعة، وبالتالي تم استبعاده من المعسكر والسفر إلى كوسوفو لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات.

وهو نفس القرار الذي اتخذه، جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا مع جوردان هندرسون بسبب عدم تعافيه من عدوى فيروسية أنضم بها في بداية المعسكر منعته من التواجد على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في مباراة مونتينجرو يوم الخميس الماضي.