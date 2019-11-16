استدرجوا 30 بنت.. سقوط مافيا اغتصاب فتيات الليل

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اغتصاب

مافيا

فتيات الليل

كشفت مباحث الجيزة عن عصابة خطرة لخطف الفتيات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه، حيث تبين ارتكاب قرابة 30 جريمة، ونجحت قوات الأمن في ضبط 5 متهمين تعرفت عليهم 3 ضحايا.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة منشورًا لطبيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمشاهدته فتاة تستغيث من داخل سيارة بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وبتتبع خط سير السيارة تم التوصل إليها، وتبين أنها مستأجرة، وألقت المباحث القبض على قائدها.

وفجرت التحريات، بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، مفاجأة، حيث تبين أن قائد السيارة عضو في عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن، حيث عثر بحوزته على هاتفه يحتوي على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو لفتيات أثناء التعدي عليهن بالضرب ومعاشرتهن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وأمام النيابة اعترف الأخير بهوية باقي أعضاء العصابة التي يتزعمها شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، ويعاونه 4 آخرون.

فيما نجحت قوة أمنية من مباحث بولاق الدكرور، في القبض على 4 متهمين آخرين، والتوصل إلى 3 فتيات من الضحايا.

وأظهرت التحريات، أن المتهم الرئيسي يدّعي أنه ثري خليجي ويستدرج فتيات "ريكلام" من العاملات بالملاهي الليلية بشارع الهرم، بحجة ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي، وبعد الاتفاق على موعد يرسل لهن سيارة لاصطحابهن إلى الشقة المتفق عليها بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وفور استقلالهن السيارة يفاجأن بأكثر من شخص يهددوهن بالأسلحة البيضاء، ويتم اصطحابهن إلى الشقة، ويتناوب 4 أو 5 أشخاص اغتصابهن ثم يصورنهن في مقاطع فيديو وصور لابتزازهن.

وتبين من التحريات أن المتهمين يستولون على هاتف الضحايا وأموالهن، ويشترطون لإطلاق سراحهن استدراجهن فتاة أخرى لاغتصابها، أو يستخدمون الأرقام المسجلة على هواتفهن للاتفاق مع صديقاتهن على سهرة حمراء، بعد تقليد المتهم الرئيسي اللهجة الخليجية، وتبين أن المتهمين ارتكبوا ما يقارب 30 جريمة خلال عام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية التحقيق مع 5 متهمين، وتقدم للنيابة 3 ضحايا من بين المجني عليهن.


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