» 12 قتيلًا فى إيران.. ومحتجون يحرقون صورة المرشد

16 نوفمبر 2019 - 07:10 م

اشتدت حدة الاحتجاجات التي تشهدها أكثر من مدينة إيرانية، رفضًا لأسعار الوقود الجديدة، حيث أسفرت المظاهرات عن سقوط 12 قتيلًا.

وذكرت "العربية نت"، أن عدد القتلى ارتفع إلى 12 شخصا، في حين ذكر نشطاء أن 53 مدينة إيرانية تشهد احتجاجات واسعة.

وقتل متظاهر في سيرجان يوم أمس، كما سقط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

كما قتل شخص باشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في حي الزرقان بمدينة الأهواز ويدعى محمد رضا عسافي.

وفي مواجهات مع الأمن سقط قتيل في مدينة شيراز.

وشهدت العاصمة طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وقطع الشوارع بحرق الإطارات.

هذا بينما قام محتجون بحرق صور المرشد في إسلام شهر جنوب طهران، بالإضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.