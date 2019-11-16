» بالفيديو.. صراخ سيدة من تحت الكفن يهز مظاهرات إيران

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مظاهرات إيران

لجأت إحدى المتظاهرات في إيران، إلى حيلة لفتت إليها الأنظار، للتعبير عن معارضتها للسلطات جراء رفع أسعار الوقود.

وارتدت السيدة التي ظهرت في مدينة أصفهان، الكفن حيث غطت نفسها بالكامل، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

ويظهر من مقطع الفيديو أن السيدة الإيرانية غطّت نفسها بثوب أبيض، ووضع عليه مصحف، فيما لم تظهر من ملامح المرأة الإيرانية التي عبرت عن غضبها وأخذت في الصراخ ضد السلطات.

وتشهد عدة مدن إيرانية، سلسلة احتجاجات تخللها إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة، جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.


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