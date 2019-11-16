تصفيات إفريقيا.. مدغشقر تتخطى إثيوبيا بهدف «رافيلوسون»

16 نوفمبر 2019 - 06:50 م

حقق منتخب مدغشقر فوزًا هامًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا بعد انتصاره على نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد،، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشر.

ويدين منتخب مدغشقر بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريان رافيلوسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وحصد منتخب مدغشقر على أول ثلاث له في التصفيات ليعتلي صدارة المجموعة، مؤقتا، فيما ظل منتخب إثيوبيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان منتخب مدغشقر خرج من دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر العام الجاري بعد خسارته أمام المنتخب التونسي صفر _ 3.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب كوت ديفوار مع ضيفه منتخب النيجر.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون في 2023.