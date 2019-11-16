» السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

16 نوفمبر 2019 - 06:30 م

حرص محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا والقائم بأعمال سفير مصر في جزر القمر بزيارة المنتخب الوطني الأول وحضور تدريبه في استاد جزر القمر.

وكان في استقباله جمال محمد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، فيما قرر السفير مد اقامته في جزر القمر لمؤازرة الفريق حتى انتهاء المباراة المقرر اقامتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل.

كما قام بزيارة الفريق وحضور التدريبات أيضا القائم بعمل سفير ليبيا في جزر القمر والتي يشيه إلى حد كبير معمر القذافي رئيس ليبيا السابق حسب تعليقات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث علق أحد المتابعين «الله يرحمك يا قذافي منور»، بينما كتب أحمد حمزة «ايه اللي جاب القذافي هنا» فيما كتب محمد يحيى «ايه اللي جاب العقيد زنجة زنجة هنا» وكان أبرز التعليقات «أمعمر القذافي بعث من جديد؟ !!».