» نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

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مظاهرات

المظاهرات الإيرانية

نجل شاه ايران

وجه رضا بهلوي، نجل شاه إيران، رسالة إلى الشعب الإيراني، تزامنًا مع عدة مظاهرات تشهدها البلاد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

كما انتقدت زوجة الشاه "فرح ديبا بلهوي"، بشدة، النظام الإيراني على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.

وقال رضا بهلوي الذي أطاحت الثورة الإيرانية التي قادها الخميني بحكم والده في العام 1979، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن "النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، وجعل الفقر والمعاناة مجانا للإيرانيين".

وأضاف رضا بهلوي أن "الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية التي تعمل ضد إيران.. يكفي أن نكون مؤمنين بقوتنا لنفعل ذلك".

كما علقت فرح ديبا بهلوي، زوجة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، على الاحتجاجات، قائلة: "من حق الإيرانيين الاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية".

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، يوم الجمعة، تخللتها مواجهات مع الشرطة، وإحراق محطات وقود ومصارف، إثر زيادة الحكومة أسعار البنزين 3 أضعاف.

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