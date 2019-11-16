» رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى، تعيين النجم رضا عبد العال مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لكرم جابر الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وتولى رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، القيادة الفنية للفريق، والتى ستبدأ رسميا ابتداء من الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى المجموعة الثالثة، حيث يلتقى الفريق مع نادى بيلا.

وأكد رضا عبدالعال، بأنه سعيد بتدريب كيان كبير فى حجم نادى البلدية وتعهد بتصحيح المسار فى المباريات القادمة وانتشال الفريق من المركز العاشر.

كان المهندس مصطفى الشامى، أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة، قد عقد اجتماعا مع رضا عبدالعال، وتم وضع النقاط على الحروف ورسم خارطة الطريق لإنقاذ الفريق من المراكز المتأخرة وتوصيله للمنافسة على القمة.