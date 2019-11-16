» بدء أعمال تنفيذ أعلى برج بإفريقيا في العاصمة الإدارية

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أعلى برج بإفريقيا

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، بدء تنفيذ الهيكل الإنشائى المعدنى للبرج "الأيقوني" أعلي برج بأفريقيا، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بحضور هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر، متوجها بالشكر لجميع العاملين بالشركة الصينية المُنفذة للمشروع، قائلا: "أطالبكم ببذل المزيد من الجهد، حتى نحتفل معا بافتتاح المرحلة الأولى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل".

ونقل الوزير لمسئولى وعمال الشركة الصينية، ثناء وإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجهد المبذول فى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، ومطالبته بمزيد من التعاون بين السواعد المصرية والصينية للانتهاء من التنفيذ فى الأوقات المحددة.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أهم وأعظم المشروعات الجارى تنفيذها بالدولة المصرية، وسيكون انطلاقة للتعاون المصري الصينى فى مشروعات أخرى، موضحاً أن البرج الأيقوني لن يكون علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة فحسب، بل سيكون علامة مميزة لمصر كلها.


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