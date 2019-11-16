بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

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محمد فضل- متابعات

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زفت الحكومة بشرى سارة ، اليوم السبت، إلى المواطنين، بشأن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية على البطاقات التمونية.

أعلن ذلك الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة، سيبدأ اعتبارًا من أول الشهر المقبل، موضحًا أن الاستعاضة للبدالين التمونين، بدءً من 26 و27 نوفمبر الحالي.

وأرسلت الهيئة العامة للسلع التموينية مذكرة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن تخفيض أسعار 4 سلع على المقررات التموينية وهي السكر والزيت والأرز والدقيق، ويظهر بالمرسوم موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على تلك الأسعار الجديدة.

وتوضح المذكرة أنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.

من جانبه، سخر النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، من هذه التخفيضات، معتبرًا أنها لا تمثل الكثير، معلقًا عبر حسابه على «تويتر» على الخبر قائلًا :« كده كتير يا وزير التموين.. وتوضح المذكرة أنه تم تحديد

سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه

وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات،

وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات

والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه».


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