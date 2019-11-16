شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

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نشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، يرصد رد فعل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند مشاهدة «آل الشيخ».

وظهر «ميسي»، في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب قبيل انطلاق السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين البرازيلي والأرجنتيني التي استضافتها الرياض أمس، وعند رؤية "آل الشيخ" قام بالسلام عليه وعناقه، وتبادل الطرفات التحية لبعض.


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