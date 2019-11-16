السعودية.. يقيم علاقات محرمة مع النساء مقابل أدوات جنسية

16 نوفمبر 2019 - 02:59 م

تمكنت السلطات السعودية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، ويقوم باستدراج النساء وإقامة علاقات محرمة معهن مقابل الترويج لأداوت جنسية وبيعها لهن دون مقابل مادي.

وحسب صحيفة "سبق" فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على وافد يمني الجنسية يقوم بالترويج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة يقوم بعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب محل تجاري مخصص لأدوات الزينة والتجميل، مستغلاً متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يقوم بعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة؛ بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

وأوضحت أن الجهات المعنية تمكنت من الإطاحة به بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به الوافد، وقبض عليه متلبساً بجوار محل تجاري كان يديره -بحسب كلامه- أثناء استدراجه لإحدى ضحاياه.