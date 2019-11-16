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حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك

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كشف نادي الزمالك حقيقة وصول عرض من نادي ريال مدريد الإسباني، لضم مصطفى محمد مهاجم النادي ومنتخب مصر بعد تألقه في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقال الزمالك إن هناك عددًا من الكشافين لمتابعة البطولة لتسويق اللاعبين لأندية أوروبية وعلى رأسهم أندرلخت البلجيكي، وإن ما تردد عن مراقبة ريال مدريد للاعب أمر غير صحيح.

ونجح مهاجم القلعة البيضاء، في إحراز 6 أهداف مع الزمالك هذا الموسم في بطولات كأس مصر والدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، وشارك في 11 مباراة، كما أنه يعد هداف البطولة الأفريقية حتى الآن برصيد 4 أهداف.

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