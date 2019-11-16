  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:53 م
بحث متقدم
جانب من اللقاء

أهم ما جاء في لقاء شيخ الأزهر والبابا فرانسيس

الحفل

مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

تركي وميسي

شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية

يهشم رأس عشيقته بشاكوش ويشعل النيران فى جثتها

الملك سلمان وخامنئي

تزامنًا مع التظاهرات.. «خامنئي» يوجه رسالة للسعودية

ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

"أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين

الصفحة الأخيرة

مها أحمد
مها أحمد

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

#

45 طبيبًا و16 ساعة قصة نجاح أول زراعة للوجه فى العالم

#

ما قالته "الخياط" فى أول ظهور إعلامى لها بعد غياب سنوات

#

ظهور صاحب أول صورة "فيس آب".. شاهد ماذا قال

يحل اليوم السبت عيد ميلاد الفنانة الكوميدية، مها أحمد، حيث أتمت عامها الـ45 عامًا، فهي اشتهرت بأعمالها الكوميدية وخفيفة الظل.

وروت الفنانة مها أحمد، في أحد لقاءاتها السابقة، قصة زواجها بالفنان مجدي كامل، حيث قالت: "كنت على المسرح وأصغر منه بسنة وماكنتش أعرفه لسه.. راح داخلي الكواليس وقال لي أنا أول ما اتخرج هتجوزك.. قعدت أسأل عليه فلقيت إن البنات هتموت عليه ساعتها قررت إني أعلقه".

جدير بالذكر، أن الثنائي مها أحمد ومجدي كامل، يعتبران من أشهر قصص زواج الوسط الفني التي استمرت حتى الآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح
» "جوارديولا" الكرة المصرية يتولى تدريب بلدية المحلة رسميًا
» جمال محمد على يكشف لغز الفوطة المسحورة لمنتخب غانا
» حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك
» "أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين
» السلطات الإيرانية تتحدى التظاهرات وتعلن تطبيق زيادة الوقود
» حارس ينقذ مرماه من هدف غريب بالبرازيل
» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح