  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

صورة من الفيديو

ما علاقة غزة.. انسحاب طلاب جامعة أمريكية من المحاضرة

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: يجوز الصلاة قبل وقتها فى هذه الحالة

الشيخ محمد بن راشد

غدًا.. حدث مهم فى الإمارات يعلنه حاكم دبى

عادل إمام

أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة وفاته

مظاهرات إيران

إيران.. سقوط أول قتيل فى احتجاجات الوقود

حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن

قضايا وحوادث

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الجمارك" تحبط حيلة راكب فى تهريب مخدرات

#

شاهد.. هندى يرفض قص شعره منذ 40 عاما

ابتكرت عصابة تتكون من 3 أشخاص من سرقة حقيبة مسن  مليئة بالمجوهرات، وذلك أثناء انتظاره النداء على طائرته، بمطار لندن سيتي البريطاني.

وقام اللصوص بتقسيم العمل بينهم فقام أحدهم بسؤاله عن مكان ما بالمطار ووقف الثاني بين الرجل وحقائبه وقام الثالث باستبدال الحقيبة بأخرى شبيهة لها.

جدير بالذكر أن السرقة تمت في 6 سبتمبر الماضي، وفي 5 نوفمبر تمكنت الشرطة من القبض عليهم، ثم حكم عليهم اليوم بالسجن لمدة 4 سنوات وطردهم خارج البلاد عند انتهاء مدة عقوبتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه
» فنان شهير يعلن شفاءه من سرطان الرئة: "باي باي"
» شاهد.. لحظة اعتداء سيدة على محجبات بتركيا
» "التعليم": تعلن موعد امتحانات الترم الأول
» "الدعاء لإسرائيل".. فيديو يثير ضجة بالسعودية
» برلمانى: هذا شرطى للموافقة على تحويل الدعم العينى لمادى
» «جمعة» يجرى أشعة على قدمه لتحديد حجم إصابته
» ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالتها "الجريئة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح