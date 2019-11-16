» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن

16 نوفمبر 2019 - 02:26 م

ابتكرت عصابة تتكون من 3 أشخاص من سرقة حقيبة مسن مليئة بالمجوهرات، وذلك أثناء انتظاره النداء على طائرته، بمطار لندن سيتي البريطاني.

وقام اللصوص بتقسيم العمل بينهم فقام أحدهم بسؤاله عن مكان ما بالمطار ووقف الثاني بين الرجل وحقائبه وقام الثالث باستبدال الحقيبة بأخرى شبيهة لها.

جدير بالذكر أن السرقة تمت في 6 سبتمبر الماضي، وفي 5 نوفمبر تمكنت الشرطة من القبض عليهم، ثم حكم عليهم اليوم بالسجن لمدة 4 سنوات وطردهم خارج البلاد عند انتهاء مدة عقوبتهم.