تفاقم إصابة «صلاح» يرعب «كلوب»

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الرياضة

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة كريستال بالاس بهدف الاستمرار في صدارة البريمييرليج، والحفاظ على سلسلة الانتصارات المتوالية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يستعد لمواجهة كريستال بالاس في ظل مخاوف من غياب عدد من أبرز لاعبيه الأساسيين.

ويأمل المدير الفني للريدز في عدم حدوث المزيد من الإصابات للاعبيه أثناء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وأضافت ”ميرور“ أن فترة التوقف لم تكن لطيفة بالنسبة ليورجن كلوب، في ظل شبح الإصابات الذي يهدد لاعبيه، منذ انتهاء مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي وسّع من خلالها الفارق مع فريق المدرب بيب جوارديولا إلى 9 نقاط كاملة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تفاقم إصابة محمد صلاح في كاحل القدم عقب مشاركته في مباراة مانشستر سيتي، مما وضع المدرب في موقف صعب.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي الشهر الماضي، وأبعدت الإصابة نجم ليفربول عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وظهر صلاح خلال معسكر منتخب بلاده مرتديًا حذاءً طبيًا في قدمه اليسرى المصابة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر أقرب المنافسين، وعن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط.

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