الإفتاء: يجوز الصلاة قبل وقتها فى هذه الحالة

16 نوفمبر 2019 - 01:57 م

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بنصف ساعة، حيث إن هناك بعض المساجد في إيطاليا تصلي العشاء قبل وقته، موضحًا إنه إذا كانت الصلاة قبل الوقت بنصف ساعة بحسب توقيت هذه البلد فلا يجوز الصلاة.

وتابع في فتوى مسجلة لدار الإفتاء، أنه لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالي {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.

وعن السؤال أيضًا حول إيجاز الصلاة قبل انتهاء الأذان، أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يصلي قبل انتهاء الأذان، بشرط أن يكون أذان المنطقة التي يسكن فيها وليس أذان التليفزيون.

وأضاف "ممدوح" خلال البث المباشر لدار الإفتاء على "فيس بوك"، أنه إذا قال المؤذن: "الله أكبر" فقد أذن - أي أعلن - بدخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فورًا ويبدأ في الصلاة، ولا يشترط أن ينتظر انتهاء الأذان كاملا.