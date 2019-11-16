ما علاقة غزة.. انسحاب طلاب جامعة أمريكية من المحاضرة

16 نوفمبر 2019 - 01:51 م

انسحب طلاب جامعة "ميدلبوري" وتقع في الولايات المتحدة الأمريكية، من محاضرة كان يلقيها ضابط إسرائيلي سابق، خدم في قوات الاحتلال الإسرائيلي تضامنًا مع غزة".

وظهر من خلال فيديو تداوله بعض النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" احتجاج الطلاب رافعين لافتات الاحتجاج ضد الضابط.

وخرج الطلاب من المحاضرة رافعين العلم الفلسطيني ثم تركوا القاعة ليجد الضابط الإسرائيلي نفسه في القاعة الفارغة".

ويأتي الانسحاب على خلفية تعرض قطاع غزة للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.