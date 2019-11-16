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السترات الصفراء

فرنسا تستعد لذكرى "السترات الصفراء"

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فرنسا تستعد لذكرى "السترات الصفراء"

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متابعات - أمينة عبد العال

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فرنسا

باريس

السترات الصفراء

تشهد فرنسا حاليًا استعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لـ"السترات الصفراء"، حيث تنتشر قوات الشرطة حول الأماكن الرئيسية في باريس، كما يستعد محتجو حركة "السترات الصفراء" للاحتفال.

يذكر أن غدًا هو الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "السترات الصفراء"، اعتراضا على غلاء المعيشة وزيادة الضريبة على الوقود واعتبروه استهدافًا للطبقة الوسطي، وطالبوا بإقالة رئيس الوزراء حينها "إدوارد فيليب"، واستجابة لهم تراجع ماكرون عن ضريبة الوقود وزيادة الحد الأدنى للأجور.


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