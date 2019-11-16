بشرى سارة.. تطعيم جديد للقضاء على داء الكلب

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أفادت أبحاث طبية حديثة بأن بعض الأطباء توصلوا لطريقة لمنع انتشار داء الكلب في جسم الإنسان دون الحاجة إلى تلقي الحقن الخمس في الكتف كالمعتاد، بل من خلال تطعيم فموي للكلب، باعتباره المصدر الرئيسي لانتقال المرض إلى البشر.

وفي السياق، كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن أن الباحثين استطاعوا تطوير طريقة لمنع انتشار داء الكلب في الجسم وهي إيقاف الاستجابات السريعة في الجهاز المناعي بالجسم.

وتقوم الدراسة التي أجراها فريق طبي بجامعة ملبورن الأسترالية عن كيفية استهداف فيروس داء الكلب بالجسم.

 كما يعتقد هؤلاء الباحثون أنهم أول من لاحظ كيفية ارتباط بروتين معين في الجسم بفيروس داء الكلب، ويعرف هذا البروتين باسم Stat1 ، والذي استخدموه لصنع لقاح جديد وآمن.


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