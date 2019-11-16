» تصريحات "كوهين" عن الأقصى تثير السخط على "تويتر"

16 نوفمبر 2019 - 11:18 ص

أثارت تصريحات الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين" عن المسجد الأقصى واحتلاله سخط رواد موقع "تويتر".

وقال كوهين في تدوينته، التي أرفقها بصورة نادرة عن المسجد الأقصى: "صورة نادرة للعثمانيين بـ1907 في مسجد الأقصى.. وبيقولوا لك نحن احتلينا فلسطين.هههه من مين؟ من العثمانيين؟ كذبوا كذبة وصدقوها.. ما كان أبدًا في دولة اسمها فلسطين في التاريخ. استيقظوا يا عرب وبلاش تعيشوا في أوهام".

وقال أواه القحطاوي ردًا عليه: "وهل كان يوجد دولة اسمها إسرائيل في التاريخ".

وقال محمد أبو الحسن: "سنصلي في القدس وحفيد الرسول إمامنا وستشهدون زوالكم بعون الله".







