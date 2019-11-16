  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الكلب

بشرى سارة.. تطعيم جديد للقضاء على داء الكلب

مظاهرات إيران

تصاعد حدة الاحتجاجات ضد غلاء البنزين بإيران

ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

عماد أديب

"وفاة عماد أديب".. خبر كاذب يفجع شقيقه

مظاهرات في إيران

شاهد.. غلق شوارع طهران بالسيارات بسبب ارتفاع الوقود

إستيفان روستي

إستيفان روستى.. رحل وفى بيته 7 جنيهات وفقدت زوجته عقلها

علي جمعة

جمعة: الرسول كان بيعمل عيد ميلاد كل أسبوع

قيس سعيد

رسالة بخط اليد للرئيس التونسي تشعل السوشيال ميديا

حريق حافلة

هجوم مسلح يستهدف 100 حافلة تقل مسلمين

شيرين عبد الوهاب

"#اخرسي يا شيرين" يشعل مواقع التواصل.. والأخيرة ترد

تصريحات "كوهين" عن الأقصى تثير السخط على "تويتر"

عرب وعالم

ايدي كوهين
ايدي كوهين

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«منة فضالي» تشعل الجدل بصورة من «غير ملابس»

#

إطلالة جريئة لمذيعة «العربية».. ومتابعون: «جوهرة»

#

أحمد موسى يحرج مرتضى منصور بسؤال صادم

#

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

تويتر

المسجد الأقصى

كوهين

أثارت تصريحات الصحفي الإسرائيلي "إيدي كوهين" عن المسجد الأقصى واحتلاله سخط رواد موقع "تويتر".

وقال كوهين في تدوينته، التي أرفقها بصورة نادرة عن المسجد الأقصى: "صورة نادرة للعثمانيين بـ1907 في مسجد الأقصى.. وبيقولوا لك نحن احتلينا فلسطين.هههه من مين؟ من العثمانيين؟ كذبوا كذبة وصدقوها.. ما كان أبدًا في دولة اسمها فلسطين في التاريخ. استيقظوا يا عرب وبلاش تعيشوا في أوهام".

وقال أواه القحطاوي ردًا عليه: "وهل كان يوجد دولة اسمها إسرائيل في التاريخ".

وقال محمد أبو الحسن: "سنصلي في القدس وحفيد الرسول إمامنا وستشهدون زوالكم بعون الله".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الدعاء لإسرائيل".. فيديو يثير ضجة بالسعودية
» برلمانى: هذا شرطى للموافقة على تحويل الدعم العينى لمادى
» «جمعة» يجرى أشعة على قدمه لتحديد حجم إصابته
» ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالتها "الجريئة"
» تصريحات "كوهين" عن الأقصى تثير السخط على "تويتر"
» «الفراعنة» يخوض أول مران بجزر القمر
» تصريحات مهمة لـ"قرقاش" عن المرأة الإماراتية
» الأهلي يستأنف تدريباته قبل ودية "الاتصالات"
» تصريحات سارة من المالية عن تحسين الأجور
» رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة
» رئيس كوريا الشمالية: هؤلاء قوة لا تقهر.. تعرف عليهم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح