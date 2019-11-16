"وفاة عماد أديب".. خبر كاذب يفجع شقيقه

16 نوفمبر 2019 - 10:51 ص

تعرض المخرج عادل أديب لصدمة قاسية إثر إبلاغه بخبر وفاة الفنان الراحل هيثم زكي، قائلاً: "لما بلغوني الخبر افتكرت أخويا عماد مات".

وأضاف أديب خلال حواره لبرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زوجتي كانت صاحية بدري على غير عادتها وبتقلب في الموبايل بتاعها وبتقولي عندنا عزاء النهاردة، جه في بالي عماد أخويا وقولت مات".

وتابع: "زوجتي بتقولي ده هيثم زكي اللي مات، مشيرًا إلي أنه لم يستطع أن يذهب ليودعه إلى مثواه الأخير، لكنه ما زال يدعو له بالرحمة".