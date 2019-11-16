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تصريحات مهمة لـ"قرقاش" عن المرأة الإماراتية

الحياة السياسية

انور قرقاش
انور قرقاش

متابعات - أمينة عبد العال

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أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن المرأة الإماراتية أثبتت تفوق وكفاءة عالية في الأعمال التي أسندت إليها، مشيرًا إلى الوزيرة ريم الهاشمي، علي سبيل المثال لا الحصر.

ودوّن "قرقاش" على صفحته الرسمية علي موقع التدوينات  "تويتر": "أثبتت المرأة الإماراتية كفاءة ومهنية عالية في شتى المجالات، وكم أفخر بالعمل مع  الوزيرة ريم الهاشمي وسعادة السفيرة لانا نسيبة وجميع نساء، ورجال الدبلوماسية الإماراتية.

تمكين المرأة قصة نجاح استثنائية في مسيرة الإمارات التنموية الخيّرة.


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