هجوم مسلح يستهدف 100 حافلة تقل مسلمين

16 نوفمبر 2019 - 10:00 ص

أفادت وسائل إعلام صحفية، بأن مسلحين فتحوا النار على قافلة من الحافلات تقل الناخبين المسلمين في شمال غرب سريلانكا، مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتسير سريلانكا نحو إجراء انتخابات رئاسية، بعد شهور من عدم الاستقرار السياسي، ويختار الناخبون رئيسا جديدا من بين 35 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

وقالت الشرطة السريلانكية، حسب روسيا اليوم، إن المهاجمين أحرقوا إطارات على الطريق وأقاموا حواجز طرق مؤقتة لنصب كمين لقافلة تضم أكثر من 100 حافلة.

وذكر مسئول بالشرطة في تانتيريمال على بعد 240 كيلومترًا شمالي العاصمة كولومبو أن مسلحين فتحوا النار وألقوا الحجارة، ما تسبب في إلحاق أضرار بحافلتين على الأقل، دون أن تقع إصابات في صفوف الركاب.