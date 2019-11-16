  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
العراق

العراق.. قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بساحة التحرير

جثة لزعيمة معارضة

بعد اغتصابها.. جثة لزعيمة معارضة فى إحدى الغابات

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

رمضان صبحي

الأهلي يتخذ قرارا غير مسبوق بخصوص "رمضان صبحي"

أرشيفية

أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

نجيب ساويرس

ساويرس يغضب متابعيه بتصريح جديد عن الحجاب

فريق الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد تلقيه عرضا من نادي برازيلي

استعدادات لـ «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو.. كارثة كبرى ستحدث في العالم لهذا السبب

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يفجر مفاجآت لأول مرة عن أحداث 11 سبتمبر

ترامب

إدانة صديق ترامب في فضيحة التخابر مع روسيا

بالسعودية..

"#اخرسي يا شيرين" يشعل مواقع التواصل.. والأخيرة ترد

الصفحة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

#

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

#

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

#

تتحرر من ملابسها وتشكر "بن سلمان" فيديو يشعل مواقع التواصل

الرياض

شيرين عبد الوهاب

اخرسي ياشيرين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث دشن عدد من رواد مواقع التواصل بالسعودية هاشتاج باسم "اخرسي يا شيرين"، ليتصدر مؤشرات البحث في "تويتر"، وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة عن احتياجها الدائم للرجل في حياتها.

من جهتها، خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، وتحدثت مع الإعلامي عمرو أديب، خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" .

وخلال لقائها، وجهت شيرين عبد الوهاب الشكر للملكة العربية السعودية ولهيئة الترفيه، مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيري اللافت، وقد اتفقت على أكثر من حفلة في موسم الرياض، مؤكدة أنها تمكنت من اللهجة الخليجية عبر تقديمها لأغنية "حبك خدعة".

وكشفت "شيرين" عن أنها تعمل على تحضير فيلم سينمائي جديد تشارك في إنتاجه مع وليد منصور، وقالت إنها تفخر بأنها بنت مصر وخادمة لتراب البلد، دون أي تعليق على الهاشتاج المنتشر.

وكان قد صرحت "شيرين" في حفلها الأخير بموسم الرياض، حيث قالت: "مادام مش بنقدر نستغني عن الرجل في حياتنا، نبقي نسمع كلامه أحسن"، ليرد عليها النشطاء بالسعودية بهاشتاج "#اخرسي_ياشيرين"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"
» منتج مسلسل عادل إمام يكشف حقيقة وفاته
» تعليق ناري من ملكة جمال الكون على فسخ خطبتها من تامر عاشور
» ريهام عبد الغفور تنشر صورة شبيهتها .. والجمهور مصدوم
» فنانة شهيرة ردًا على الانتقادات: شوفوا ضهري من هنا للصبح
» نجم الأهلي يشعل انستجرام برسالته الغريبة لخطيبته
» تصريحات نارية لـ"أديب" عن موسم الرياض بالسعودية
» شاهد.. هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب عن السعودية
» رسالة مؤثرة من خطيبة «هيثم أحمد زكي». ماذا قالت عن وفاته؟
» تونس تعبر ليبيا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 2019
» المغرب وموريتانيا يتعادلان سلبيًا بتصفيات أمم إفريقيا 2021

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح