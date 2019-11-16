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رمضان صبحي

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الأهلي يتخذ قرارا غير مسبوق بخصوص "رمضان صبحي"

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أحمد عادل شعبان

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كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي - مقدم برنامج "اللعيب" - عن قرار غير مسبوق اتخذه النادي الأهلي بشان رمضان صبحي.

وقال "عبد الهادي" في برنامجه المذاع على "MBC مصر" : "هقول خبر وعايزكم تفهموه معايا .. الأهلي بيطلب قسط بيع رمضان صبحي عشان يسدد ثمن رمضان صبحي".

وأضاف: "الخبر مش غلط ولا حاجة .. الأهلي خاطب ستوك سيتي عشان ياخد 2.5 مليون دولار قيمة صفقة إعادة بيع رمضان صبحي لهدرسفيلد .. عشان يسدد ثمن رمضان صبحي لهدرسفيلد".

وتابع: "هدرسفيلد طالبين 7.5 مليون يورو .. الأهلي بيحاول يخفض السعر شوية.. رمضان يستحق طبعا .. وحتى لو مش هيكمل مع الأهلي بس الأهلي هيشتريه وبعدين يعار من خلال الأهلي بقى".

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