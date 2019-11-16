ساويرس يغضب متابعيه بتصريح جديد عن الحجاب

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نجيب ساويرس
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ساويرس

أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس موجة جديدة من الجدل بعدما رد على أحد متابعيه الذي أبدى امتعاضه من تصريحاته الأخيرة حول الحجاب.

وقال متابع عبر تويتر لـ"ساويرس" : "للأسف انا عامل فولو لان كلامك كان عاجبني، بس لما تكلمت في الدين عن جهل، بينت ان فعلا اللي جوا غير اللي برا".

ورد "ساويرس" قائلا: "إنت إختصرت الدين فى الحجاب و هو ملبس موجود فى كل الأديان و يخضع للحرية الشخصية و بالتالى كل حر فى إرتدائه حسب قناعته الشخصية أو الدينية ... و أنا قناعتى حر فيها و أؤمن بحرية كل فيما يعتقده".

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