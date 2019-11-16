» شاهد.. هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب عن السعودية

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شيرين

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قالت المطربة شيرين عبد الوهاب، إن المملكة العربية السعودية تشهد تغيرا كبيرا، مشيرا إلى أن السعوديين يشعرون وكأن موسم الرياض العيد بالنسبة لهم، معلنة أنها ستقدم حفلتين بموسم الرياض الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها التقت أمس بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، لأول مرة.

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، يوم الجمعة، 15 نوفمبر  أنها تجهز حاليا لفيلم سينمائي جديد، قائلة : «السينما وحشتني، وأنا دخلتها غلط المرة اللي فاتت».

وعن حياتها الشخصية، عقبت، «الحمد لله.. بناتي بقوا عرايس، وبنتي مريم بقت طولي وعندها 11 سنة»، لافتة إلى أنها بعد حفلاتها تحرص على التسبيح، وتتناول فراولة، وشيكولاتة، موجهة رسالة إلى المصريين: «أنا بنت مصر، وإحنا خدامين تراب مصر»، ليداعبها الإعلامي عمرو أديب: «إنتي بنت مصر وضد الكسر».


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