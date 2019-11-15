توفيق عكاشة: الغرب كان بيعتبرون أنور السادات "نبيا"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإسلام المتشدد كان العدو البديل للغرب، وأنه قبل حادث 11 سبتمبر بـ 20 عاما، كان حادث استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، مشيرا إلى أن أنور السادات كان قد وصل لمرحلة أن الشعب الأوروبي والأمريكي كانا يعتبرانه نبيا للسلام.
وأضاف «عكاشة»، في برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية الحياة، يوم الجمعة 15 نوفمبر، وأن أنور السادات تم اغتياله في أكتوبر عام 1981، ليكون خبر اغتياله أكثر خبر متابعة من الشعوب الأوروبية والأمريكية، مشيرا إلى أن من قتل السادات تنظيم جهادي، يضم أيمن الظواهري.