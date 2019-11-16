بالفيديو.. كارثة كبرى ستحدث في العالم لهذا السبب

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استعدادات لـ «حرب عالمية ثالثة»
استعدادات لـ «حرب عالمية ثالثة»

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد حرب عالمية ثالثة في الفترة ما بين 2020 و2025، معلقا: "أقسم بالله ستحدث حرب عالمية ثالثة، ودليل عليها الفيلم اللي بتحضره أمريكا".
وكشف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن السينما الأمريكية في هوليود تجهز لفيلم، سيكون تمهيد وترسيخ أن الجندي الأمريكي هو أقوى جندي على وجه الأرض، وسيحقق أي انتصار في أي حرب يخوضها.
وأوضح الإعلامي: أن فكرة الفيلم تعتمد على قصة وجود بدلة العسكري مصنوعة بطريقة علمية، ومزودة اليكترونيا بإمكانيات تعطيه قوة خارقة في العمليات العسكرية، مثل سرعة المناورة والقتال، لافتا إلى أن الإعلام الأمريكي يجري تحقيقات صحفية حول الفيلم.
وأضاف أن الفيلم سيطرح في الأسواق نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وسيغزو السينما العالمية، وسيحظى بمشاهدة غير مسبوقة.


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