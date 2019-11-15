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إدانة صديق ترامب في فضيحة التخابر مع روسيا

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ترامب
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أدان القضاء الأمريكي، الجمعة، روجر ستون، الشخصية المقربة لمدة طويلة من الرئيس دونالد ترامب، بارتكاب جميع التهم الموجهة له، بما في ذلك قضية التخابر مع روسيا خلال الانتخابات الأمريكية الماضية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "لجنة تحقيق بإحدى محاكم واشنطن رأت الجمعة، بعد يومين من التحقيقات أن هناك أدلة واضحة على تورط ستون (67 عاما) في مخالفات منها الإدلاء بأقوال كاذبة وإعاقة العدالة".
وسيكون إصدار العقوبة في فبراير/ شباط المقبل، بحسب المصدر نفسه.
وكان ستون، رفض جميع الاتهامات التي وجهت إليه.
وعلق ترامب، على الإدانة عبر "تويتر" قائلا، إن "هناك آخرين -مثل المرشحة الأمريكية الديمقراطية في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون - يجب التحقيق معهم أيضا بتهم الأقوال الكاذبة".
وكتب قائلا: "ألم يكذبوا، إنه نفاق لم يسبق له مثيل في بلادنا".
وفي يناير/ كانون ثان الماضي، ألقي القبض على ستون، في ولاية فلوريدا، ثم أطلق سراحه بشروط بعد ذلك على خلفية التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن ما تردد عن مشاورات بين الفريق الانتخابي للمرشح ترامب آنذاك في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 مع ممثلين عن الجانب الروسي.
وفي 2015، عمل ستون، لصالح ترامب في التحضير للحملة الانتخابية 2016، وظل فيما بعد على علاقة وثيقة به كمستشار غير رسمي.
وتتعلق التهم الموجهة له حول هجوم وقرصنة إلكترونية على حسابات بريد إلكتروني للديمقراطيين خلال المعركة الانتخابية، تتهم الاستخبارات الأمريكية روسيا بالمسؤولية عنها. 

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