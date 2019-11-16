إيطاليا تحقق الانتصار التاسع على التوالي في تصفيات "يورو 2020"

16 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

حقق المنتخب الإيطالي، الجمعة، انتصاره التاسع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وتغلب المنتخب الإيطالي على مضيفه البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة للمجموعة العاشرة من التصفيات.



وجاءت ثلاثية إيطاليا عن طريق فرانشيسكو أتشيربي ولورنزو إنسيني وأندريا بيلوتي في الدقائق 21 و37 و53.



وكان منتخب فنلندا قد فاز في وقت سابق اليوم على ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة، واليونان على أرمينيا بهدف نظيف.

