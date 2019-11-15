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العراق.. العبادي يدعو لحكومة مستقلة تمهيداً لانتخابات مبكّرة

عرب وعالم

رئيس الوزراء حيدر العبادي
رئيس الوزراء حيدر العبادي

المصريون ووكالات

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دعا زعيم ائتلاف "النصر" رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، مساء الجمعة، للذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال العبادي في بيان اطلعت عليه الأناضول: "دون مرحلة انتقالية بسقوف زمنية محددة، فإنّ الحديث عن أي خارطة طريق تسويف ومماطلة".
ودعا إلى "مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة، مهمتها الأساسية انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة الأمم المتحدة".
وأضاف أن "جميع مهام الإصلاح للنظام السياسي تنتجها حكومة منتخبة جديدة".
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريحاً، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

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